Россияне могут уехать из Москвы во Владивосток на поезде за 2020 рублей
Уникально низкие цены предлагают пассажирам на поездку из Москвы во Владивосток.
Пересечь всю Россию от Москвы до Владивостока на поезде россияне смогут за 2020 рублей. Акция продлится с 27 по 30 ноября и действует на билеты на верхние места в купейные вагоны поезда сообщением Москва – Владивосток. Билеты можно приобрести на поездки с 1 по 15 декабря.
«Стоит отметить, что предложение распространяется не только для поездок по прямому маршруту между Москвой и столицей Приморья. Пассажиры также смогут совершить поездку во Владивосток и обратном направлении из Нижнего Новгорода, Кирова, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Омска», — сообщили в РЖД.
Ранее в РЖД объявили о 50% скидках на билеты в поезда дальнего следования в ноябре.
В октябре в компании сообщили о решении сокращать периодичность тех поездов, которые пользуются наименьшим спросом. Одним из таких стал фирменный поезд «Гилюй», который отправляется из областного центра Приамурья в Тынду.
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