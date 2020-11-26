Россияне могут уехать из Москвы во Владивосток на поезде за 2020 рублей

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Уникально низкие цены предлагают пассажирам на поездку из Москвы во Владивосток.

Пересечь всю Россию от Москвы до Владивостока на поезде россияне смогут за 2020 рублей. Акция продлится с 27 по 30 ноября и действует на билеты на верхние места в купейные вагоны поезда сообщением Москва – Владивосток. Билеты можно приобрести на поездки с 1 по 15 декабря.

«Стоит отметить, что предложение распространяется не только для поездок по прямому маршруту между Москвой и столицей Приморья. Пассажиры также смогут совершить поездку во Владивосток и обратном направлении из Нижнего Новгорода, Кирова, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Омска», — сообщили в РЖД.

Ранее в РЖД объявили о 50% скидках на билеты в поезда дальнего следования в ноябре.

В октябре в компании сообщили о решении сокращать периодичность тех поездов, которые пользуются наименьшим спросом. Одним из таких стал фирменный поезд «Гилюй», который отправляется из областного центра Приамурья в Тынду.