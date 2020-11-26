В Забайкалье работники локомотивных бригад слили топлива на 1,7 миллиона

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Жителя села Могзон Забайкальского края суд признал виновным в хищении дизельного топлива с тепловозов ОАО «РЖД», совершённых в составе организованной преступной группы.

Мужчина вместе с работниками локомотивных бригад похищал дизельное топливо, перекачивая горючее в собственный бензовоз. Работники железной дороги указывали в отчётных документах заниженное значение остатков топлива, экономили его и похищали. Злоумышленники успели слить дизтоплива на сумму более 1,7 миллиона рублей.

Организатор преступной группы осуждён на 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Приамурье на станции Ерофей Павлович несколько лет назад задержали работников железной дороги. Двое мужчин сливали дизельное топливо с тепловоза в бензовоз КамАЗ.