Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 0

В Амурской области нарушители заплатили 43 миллиона рублей за ущерб рекам

В Амурской области нарушители заплатили 43 миллиона рублей за ущерб рекам
Фото: pixabay.com

Среди нарушений — слив грязной воды в реки и нежелание восстанавливать земельные участки после отработки месторождений полезных ископаемых. Причинённый вред составил 43 миллиона рублей, сообщает правительство Амурской области.

Выездные проверки на золотодобывающих предприятиях провела природоохранная прокуратура. Специалисты проверили семь районов области, где выявили около сотни нарушений. Все виновные привлечены к административной ответственности, приняты меры по возмещению нанесённого природе ущерба.

На золотодобывающие предприятия возложена обязанность провести восстановление земель лесного фонда на площади 350 гектаров.

— Внесено 80 представлений, более 60 юридических и должностных лиц были привлечены к административной ответственности, штрафам на сумму более 6,3 миллиона рублей. Кроме того, по искам Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора судами взыскан ущерб, причиненный водным объектам, на сумму более 43 миллионов рублей, — рассказал старший помощник Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Игорь Кислов.

Борьба с экологическими нарушениями в Приамурье ведётся уже давно. Пока крупные компании ведут бизнес открыто, мелкие артели, добывающие около 10 % золота в регионе, создают ему до 95 % экологических проблем. Василий Орлов заявил, что нарушителей надо лишать лицензий.

Просмотров всего: 285

#экология

распечатать


Общество 2

В России для студентов запустили экоакцию «#ЩёткаCдавайся»
Общество 1

В Амурской области хотят ввести дуальное обучение золотодобытчиков

Общество 4

В России собираются увеличить штрафы за борщевик на приусадебных участках
Общество 9

В Благовещенске устанавливают отдельные контейнеры для пластиковых отходов

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь