В Амурской области нарушители заплатили 43 миллиона рублей за ущерб рекам

Среди нарушений — слив грязной воды в реки и нежелание восстанавливать земельные участки после отработки месторождений полезных ископаемых. Причинённый вред составил 43 миллиона рублей, сообщает правительство Амурской области.



Выездные проверки на золотодобывающих предприятиях провела природоохранная прокуратура. Специалисты проверили семь районов области, где выявили около сотни нарушений. Все виновные привлечены к административной ответственности, приняты меры по возмещению нанесённого природе ущерба.



На золотодобывающие предприятия возложена обязанность провести восстановление земель лесного фонда на площади 350 гектаров.

— Внесено 80 представлений, более 60 юридических и должностных лиц были привлечены к административной ответственности, штрафам на сумму более 6,3 миллиона рублей. Кроме того, по искам Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора судами взыскан ущерб, причиненный водным объектам, на сумму более 43 миллионов рублей, — рассказал старший помощник Благовещенского межрайонного природоохранного прокурора Игорь Кислов.

Борьба с экологическими нарушениями в Приамурье ведётся уже давно. Пока крупные компании ведут бизнес открыто, мелкие артели, добывающие около 10 % золота в регионе, создают ему до 95 % экологических проблем. Василий Орлов заявил, что нарушителей надо лишать лицензий.