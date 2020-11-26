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26ноября
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сегодня, 11:57 2

Фирма не заплатила больше четырёх миллионов рублей за импорт 3D-ручек через Благовещенск

Фирма не заплатила больше четырёх миллионов рублей за импорт 3D-ручек через Благовещенск
Фото: pixabay.com

Через Благовещенский таможенный пост российская компания импортировала из Китая 25 тысяч 3D-ручек. Фирма не заплатила более четырёх миллионов рублей таможенных платежей.

— Эти 3D-ручки предназначены для создания объёмных фигур. Работник фирмы намеренно указал в документах стоимость ручек в 13 раз меньше реальной — 14 миллионов рублей для неуплаты таможенных платежей. В отношении представителя фирмы возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, — сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.

Мужчине грозит штраф до пятисот тысяч рублей и, возможно, лишение свободы до двух лет.

Напомним, что в китайском городе Дунгуан в субботу, 21 ноября, выявили COVID-19 на упаковке замороженных куриных лапок из России. А в начале ноября трое граждан КНР заработали уголовную судимость за дачу взяток сотрудникам таможни.

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#таможня #транспорт

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    И причем тут ковид в конце статьи?

  • retrogr

    retrogr
    29 минут назад

    нехило таможка оценила закупочную цену в 700р за шт

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