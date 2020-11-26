Фирма не заплатила больше четырёх миллионов рублей за импорт 3D-ручек через Благовещенск

Через Благовещенский таможенный пост российская компания импортировала из Китая 25 тысяч 3D-ручек. Фирма не заплатила более четырёх миллионов рублей таможенных платежей.

— Эти 3D-ручки предназначены для создания объёмных фигур. Работник фирмы намеренно указал в документах стоимость ручек в 13 раз меньше реальной — 14 миллионов рублей для неуплаты таможенных платежей. В отношении представителя фирмы возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, — сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни.

Мужчине грозит штраф до пятисот тысяч рублей и, возможно, лишение свободы до двух лет.

Напомним, что в китайском городе Дунгуан в субботу, 21 ноября, выявили COVID-19 на упаковке замороженных куриных лапок из России. А в начале ноября трое граждан КНР заработали уголовную судимость за дачу взяток сотрудникам таможни.