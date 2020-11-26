Меган Маркл рассказала, что потеряла второго ребёнка

Маркл написала, что однажды утром в июле почувствовала острую боль и поняла, что может потерять ребенка.

«Держа своего первенца, я понимала, что теряю второго ребенка», — пишет она.

Оказавшись в больнице, она переживала случившееся вместе с мужем. По словам Меган Маркл, в тот момент ей было нужно простое человеческое сочувствие.

По словам герцогини, сочувствие и поддержка особенно актуальны в этом году, когда частью жизни стала боль от потерь. Когда у людей было всё хорошо и вдруг они узнают, что их родственники умерли от коронавируса.

Как считает Маркл, нам всем нужно делиться своими горестями и переживаниями, тогда вместе мы сможем преодолеть трудности и найти путь к исцелению.