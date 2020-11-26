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сегодня, 10:59 0

Меган Маркл рассказала, что потеряла второго ребёнка

Меган Маркл рассказала, что потеряла второго ребёнка
Фото: vladtime.ru

Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала в статье для газеты New York Times, что в июле у неё случился выкидыш, пишет РБК.

Маркл написала, что однажды утром в июле почувствовала острую боль и поняла, что может потерять ребенка.

«Держа своего первенца, я понимала, что теряю второго ребенка», — пишет она.

Оказавшись в больнице, она переживала случившееся вместе с мужем. По словам Меган Маркл, в тот момент ей было нужно простое человеческое сочувствие.

По словам герцогини, сочувствие и поддержка особенно актуальны в этом году, когда частью жизни стала боль от потерь. Когда у людей было всё хорошо и вдруг они узнают, что их родственники умерли от коронавируса.

Как считает Маркл, нам всем нужно делиться своими горестями и переживаниями, тогда вместе мы сможем преодолеть трудности и найти путь к исцелению.

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#СМИ

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