Меган Маркл рассказала, что потеряла второго ребёнка
Супруга принца Гарри Меган Маркл рассказала в статье для газеты New York Times, что в июле у неё случился выкидыш, пишет РБК.
Маркл написала, что однажды утром в июле почувствовала острую боль и поняла, что может потерять ребенка.
«Держа своего первенца, я понимала, что теряю второго ребенка», — пишет она.
Оказавшись в больнице, она переживала случившееся вместе с мужем. По словам Меган Маркл, в тот момент ей было нужно простое человеческое сочувствие.
По словам герцогини, сочувствие и поддержка особенно актуальны в этом году, когда частью жизни стала боль от потерь. Когда у людей было всё хорошо и вдруг они узнают, что их родственники умерли от коронавируса.
Как считает Маркл, нам всем нужно делиться своими горестями и переживаниями, тогда вместе мы сможем преодолеть трудности и найти путь к исцелению.
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