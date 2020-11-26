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26ноября
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сегодня, 11:20 2

На вокзале Благовещенска установили туристическую фотозону

На вокзале Благовещенска установили туристическую фотозону
Фото: admblag.ru

Пассажиры поездов могут увидеть краснокнижные лотосы, объекты промышленного и экотуризма, познакомиться с традициями коренных малочисленных народов севера. А на перроне пассажиров встречает туристический символ региона — харза.

Со зверьком можно сделать памятное фото. Проект реализуется Туристско-информационным центром региона при поддержке регионального минэкономразвития и ОАО «РЖД». Организаторы надеются, что фотозона вдохновит амурчан и гостей области на путешествия по самым красивым и востребованным среди туристов локациям, сообщает администрация Благовещенска.

— Проект направлен на формирование привлекательного имиджа и продвижение туристических ресурсов Приамурья среди российских и иностранных туристов. Многие считают поезд лучшим видом транспорта для путешествий. Число пассажиров, в том числе иностранцев, желающих изучить Дальний Восток России, ежегодно растет. Для того чтобы завладеть их вниманием в период небольших остановок, на вокзалах установили яркие фотозоны. Турист может выйти, сфотографироваться, визуально зафиксировать отдельные локации и, если ему станет интересно, перейти по QR-коду на сайт регионального туристического портала. В качестве пилотных мы выбрали три станции в крупных городах региона, где, на наш взгляд, информация о туризме будет востребованной. Это Белогорск и Свободный, поскольку, с точки зрения железнодорожного туризма, нам интересна Транссибирская магистраль, которая привлекает любителей приключений со всего мира. Ну и конечно, город Благовещенск — столица Амурской области, — рассказала Наталья Храмова, руководитель Туристско-информационного центра.

Ранее подобную фотозону установили в аэропорту Благовещенска. На втором этаже здания благовещенского аэровокзала в октябре появился «уголок туриста».

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#туризм

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    сфатался, и беги отсюда безумец

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Теперь туристическую путёвку можно купить от дома до вокзала.

    Съездил на вокзал на такси, сфотографировался и обратно на автобусе.

    Самый дешёвый отпуск

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