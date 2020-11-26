Издание «Проект» нашло третью дочь Владимира Путина
Издание «Проект» провело расследование, согласно которому жительница Петербурга Светлана Кривоногих якобы была подругой Владимира Путина, стала акционером банка «Россия», а ее дочь «невероятно похожа на главу государства». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о Светлане Кривоногих, сообщает русская служба BBC NEWS.
Как пишет «Проект», до 2000 года Кривоногих жила с матерью в коммунальной квартире, а затем вошла в капитал нескольких компаний и стала собственницей элитного жилья на Каменном острове.
По оценкам «Проекта», на данный момент семье Светланы Кривоногих может принадлежать недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи почти на 1,1 млрд рублей. Помимо этого, Кривоногих якобы владеет 75% горнолыжного курорта «Игора», где любит отдыхать Владимир Путин.
Бизнес-активы семьи Кривоногих и всё имущество, которое обнаружил «Проект», издание оценило в 7,7 млрд рублей.
Два человека, знающие женщину, заявили изданию, что причина ее резкого взлёта объясняется тем, что Светлана была близка с Путиным.
Как сообщает «Проект», Путин и Кривоногих знакомы ещё с 90-х, до избрания его президентом. В 2003 году у Кривоногих родилась дочь. «Проект» ознакомился с копиями документов, в которых отец девочки не указан, но записано её отчество — Владимировна.
Издание заявляет, что девушка очень похожа на президента России, но фотографий не опубликовало, объяснив это этическими соображениями.
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