Итоговое сочинение перед ЕГЭ амурские школьники напишут 5 апреля

Писать итоговое сочинение — допуск к ЕГЭ амурские школьники будут 5 апреля. Для тех, кто в этот день сдать работу не сможет, ввели два дополнительных дня — 21 апреля и 5 мая, об этом сообщили в областном минобре.

Дополнительными днями смогут воспользоваться те ученики, кто в основной день получили «незачёт» или по уважительной причине не смогли присутствовать. Неявку нужно будет подтвердить документально.

Успешно написанное итоговое сочинение для 11-классников используется как допуск к государственной итоговой аттестации.

В этом году согласно рекомендациям Роспотребнадзора пункты проведения ЕГЭ оснащали средствами индивидуальной защиты, рассадку участников в аудиториях организовали с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра, на входе у выпускников и организаторов измеряли температуру, аудитории предварительно дезинфицировали.