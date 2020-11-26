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26ноября
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сегодня, 11:02 4

В Благовещенске на пятой стройке заметили необычное существо

В Благовещенске на пятой стройке заметили необычное существо
Фото: kirill.lucaris

В районе 5-й стройки, недалеко от посёлка Садовый, местный житель заметил интересное существо. Мужчина предположил, что зверёк оказался здесь из-за дождливого лета, а теперь ищет новый кров. Кирилл и его знакомая решили, что этот зверёк — ондатра.

— Вчера вышел из дома и случайно увидел зверька в канаве напротив дома. Вначале подумал, что это крыса, но поближе рассмотрел и понял, что это что-то другое. Стал снимать зверька – фото и видео. Я побоялся, что грызун проберётся в подвал дома, но в итоге он убежал, — рассказал житель 5-й стройки Кирилл Решетов.

Мужчина отправил фото и видео знакомому биологу. Сначала были предположения, что это водяная крыса полёвка. Но после подробного изучения фото и видео с коллегами биолог решила, что это американский вид ондатры — судя по хвосту и задним лапам. Водяная крыса полёвка и ондатра имеет много сходств, поэтому на первый взгляд трудно определить.

— Я видел ондатру возле дома и так близко в первый раз! В нашем районе много озёр, где обитают разные птицы и звери, но ондатр я там не видел. Этим летом многие земли рядом с домом затопило, здесь какое-то время даже жили утки и, возможно, ондатра. А с наступлением холодов все водоёмы замёрзли, вот зверёк и начал искать место для зимовки, — рассказал Кирилл.

Мужчина уточнил, что на участки часто приходят «гости». Например, фазаны любят поживиться картофелем: подкапывают его и выклёвывают. А лет пять назад ещё ходили подъедать огород коровы, но в последние годы их уже не видно.

Напомним, что в марте эколог заметил ондатру в Амурском заказнике. Хотя обычно эти зверьки впадают в зимнюю спячку или сидят в норах, пока снаружи всё не оттает. А в мае благовещенцы видели ондатру прямо на набережной. А ещё раньше ондатры обитали рядом с Бурхановкой. Неизвестный художник даже запечатлел грызуна на мосту по улице Кузнечной.

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#животные

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Я подумал, что про инопланетян...

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    2 часа назад

    Упс! Я тут путешествовал по окрестностям райчихинска в начале ноября, видел останки такого же животного - кто-то его выловил и скушал. Уже лед лежал на озерах. Остались лапки и точь-в точь такой хвост.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Светослав,это его местные наркоманы с уткой перепутали.

  • ЛисНик

    ЛисНик
    2 часа назад

    Какие люди стали глупыми! Простая ондатра - и столько диких предположений. В школе что-ли не учились? Как можно не знать обычных животных своей местности? Знают всё про тропических обитателей, а про животных родных мест ничего не знают...

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