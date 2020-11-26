С моста на остров Русский сняли 890 тонн льда

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Движение по Русскому мосту закрыто до 30 ноября. Последствия ледяного циклона во Владивостоке продолжают ликвидировать промышленные альпинисты.

Специалисты уже сняли с моста 890 тонн льда. Остаётся убрать ещё около 1 000 тонн. Добраться на остров Русский пока можно только на пароме, пишет vladnews.ru.

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке закрыли из-за опасности падения льда ещё на прошлой неделе. Приморцы сообщили об обрушении оболочки центральной 15-й юго-восточной ванты. Однако официальные источники эту информацию не подтвердили.

В ночь с 18 на 19 ноября на Приморский край обрушился ледяной дождь. Из-за непогоды 30 тысяч приморцев остались без электричества. Амурские энергетики и спасатели отправились в Приморский край для ликвидации последствий ледяного дождя.