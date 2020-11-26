Стало известно, какие ТЦ в Благовещенске проверят на соблюдение запретов из-за COVID-19

В Благовещенске продолжаются рейды по торговым центрам и прочим объектам. Сотрудники полиции совместно с представителями городского управления по развитию потребительских услуг контролируют, как местные предприниматели соблюдают меры по борьбе с коронавирусом. Накануне проверили 5 крупных торговых центров и около десятка других объектов.

При проверке обращают внимание на наличие масок, дезинфицирующих средств, журналов термометрии и частоту уборки помещений. Рейды проводят ежедневно, проверяющие посещают не только центральные районы города. На прошлой неделе проверки провели в Моховой Пади и селе Белогорье, следующие на очереди Тайвань и КПП.

— Нарушителей по части масочного режима выявлено не было. Замечания делали по заполнению журналов из-за некоторых недочётов. Жители города стали более дисциплинированными, руководителями предприятий торговли усилен контроль за соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Кроме того, количество посетителей в объектах торговли сократилось, — рассказала руководитель сектора городского управления по развитию потребительского рынка и услуг Наталья Акимова.