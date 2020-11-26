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26ноября
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сегодня, 09:24 0

Стало известно о самочувствии госпитализированного Александра Ширвиндта

Стало известно о самочувствии госпитализированного Александра Ширвиндта
Фото: finbahn.com

Народный артист России 86-летний Александр Ширвиндт и его супруга госпитализированы с вирусной пневмонией, сообщает «Комсомольская правда».

23 ноября у художественного руководителя московского Театра Сатиры ухудшилось самочувствие. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи обнаружили у артиста вирусную пневмонию и отвезли его в больницу.

Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Александр Ширвиндт и его жена Наталья Белоусова несколько дней проведут в больнице.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг сведения о тяжёлом состоянии Ширвиндта. По его словам, он накануне говорил с Александром Анатольевичем по телефону. У него диагностировали пневмонию, но он находится в палате, а не в реанимации. Его жена Наталья Николаевна тоже лечится вместе с ним. Как говорит Варшавер, сам он лежал с коронавирусом в этой же больнице в гораздо более тяжёлом состоянии.

Как сообщает «Пятый канал», сын Александра Ширвиндта также опроверг слухи о тяжёлом состоянии отца. Михаил Ширвиндт заявил, что актёр вместе с женой находится в больнице для перестраховки. У его отца подтвердился коронавирус, он переносит его в лёгкой форме, но из-за почтенного возраста было решено поместить артиста в больницу под наблюдение врачей.

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#коронавирус #здоровье #шоу-бизнес

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