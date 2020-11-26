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сегодня, 09:23 1

Что бесит автоинструктора? (видео)

Что бесит автоинструктора? (видео)

В гостях – Эмилия Пономарёва.

Ответы, как всегда, оказались интересными, так что всем приятного просмотра!

Просмотров всего: 278

#Видео: Что меня бесит?!

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Комментарии
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  • Капуша

    Капуша
    18 минут назад

    Думаю очень многим было бы полезно разъяснить, почему всё-таки на круге с крайней левой полосы нужно включать правый поворот.ps: училась давно, насколько помню,учили включать левый, но это не точно))). Хотелось бы получить объяснения по по обоим кругам Благовещенска.

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