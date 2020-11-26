Что бесит автоинструктора? (видео)
В гостях – Эмилия Пономарёва.
Ответы, как всегда, оказались интересными, так что всем приятного просмотра!
Просмотров всего: 278
Ответы, как всегда, оказались интересными, так что всем приятного просмотра!
Просмотров всего: 278
Думаю очень многим было бы полезно разъяснить, почему всё-таки на круге с крайней левой полосы нужно включать правый поворот.ps: училась давно, насколько помню,учили включать левый, но это не точно))). Хотелось бы получить объяснения по по обоим кругам Благовещенска.