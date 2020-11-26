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26ноября
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сегодня, 08:30 4

Четыре территории Приамурья реорганизуют в муниципальные округа

Четыре территории Приамурья реорганизуют в муниципальные округа

Амурское заксобрание рассмотрело законопроекты о преобразовании сельских поселений в муниципальные округа. Изменения коснутся Тындинского, Завитинского, Ивановского и Бурейского районов. Пока решение не принято, оно обсуждалось на уровне комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту.

Глава Тындинского района Тамара Лысакова рассказала, что такое преобразование «даст возможность участвовать в национальных проектах, совершенствовать социальную, транспортную и жилищно-коммунальную инфраструктуру даже небольших сел». Местные власти признали, что такой переход может быть сложным, но он необходим для более эффективного бюджетирования и решения других задач.

В ходе публичных слушаний, которые являются обязательной процедурой при таких изменениях, все сельсоветы районов, решивших провести преобразование, проголосовали положительно.

— Переустройство позволит сократить расходы на содержание органов местного самоуправления, на выборные процедуры и увеличить возможности для решения местных вопросов, — прокомментировал глава Завитинского района Сергей Линевич.

Комитет по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту рекомендовал все законопроекты внести на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Амурской области.

Евгений Тюхаев, председатель комитета, пояснил, в чём суть нововведения.

— Муниципальные округа — это замена прежним муниципальным районам, но с упрощенной системой управления и финансирования. Система управления станет одноуровневой, это означает, что разделения полномочий на «районные» и «местные» больше не будет. Там, где прежде действовали администрации сельсоветов, будут работать специалисты администрации округа и решать все вопросы, за которыми прежде сельчанам приходилось ездить в районный центр, — сообщил Евгений Тюхаев.

Напомним, что процедуру по преобразованию уже проходят Белогорский и Ромненский районы. Такое решение приняли 22 мая.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    юристы долго объясняли Тюхаеву что сказать

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Очередной этап ОПТИМИЗЕЦА!!

    Предыдущие этапы оптимизеца дали результат!

    Территриии понемногу обезлюдели.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Заберут доходы у богатых поселков и раздадут селам, где кроме алконавтов нет ничего. Это тоже уже юристы объяснили. Но все села проголосовали ЗА!! Удивительно, да?

  • Швейк

    Швейк
    47 минут назад

    Богаты поселок у нас в стране один - МААСКВА!! Но она хрен чего отдаст!!!

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