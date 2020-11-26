Скончался чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона, сообщил аргентинский телеканал TN.

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет, согласно нескольким сообщениям из Южной Америки.

Аргентинские газеты LA Nacion и El Clarin сообщают, что Марадона перенес сердечный приступ в своем доме через несколько недель после операции на головном мозге.

Легенда футбола перенес сердечный приступ у себя дома всего через две недели после выписки из больницы, где ему сделали операцию по удалению тромба в мозгу.

Марадона выписался из больницы 11 ноября, всего через восемь дней после того, как его поместили для неотложной операции на головном мозге.

Знаменитого бывшего аргентинского футболиста увезли из частной клиники Olivos незадолго до 18:00 в среду, когда сотни поклонников фотографов пытались его разглядеть.

Марадона, считающийся одним из величайших футболистов всех времен, помог Аргентине выиграть чемпионат мира в 1986 году, что стало вершиной выдающейся карьеры.

Источник: https://brobible.com/