Выбор читателей за 25 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 25 ноября.

Редакции Амур.инфо удалось поговорить с близким другом погибшей после аварии на судостроительном заводе девушки. Молодой человек, представившийся Сергеем, знал её с 2013 года и считал близкой подругой.

Ночь с 23 на 24 ноября в Благовещенске стала самой тёплой с начала века. Температура была всего -7,5℃.

У жительницы Благовещенска, накопившей перед коммунальщиками долг в 140 тысяч рублей, забрали автомобиль Nissan X-Trail. К этой сумме женщине добавили ещё 52 тысячи рублей пени.

Сейчас медикам как никогда нужна помощь. В Благовещенске с 15 октября объявлен набор волонтёров для помощи в городских поликлиниках. Корреспондент Амур.инфо решила попробовать себя в качестве волонтёра и рассказать, как это было.