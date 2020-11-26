Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 25 ноября

Выбор читателей за 25 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 25 ноября.

«Кристина была отзывчивой и жизнерадостной»: друзья рассказали о погибшей на судостроительном заводе девушке

Редакции Амур.инфо удалось поговорить с близким другом погибшей после аварии на судостроительном заводе девушки. Молодой человек, представившийся Сергеем, знал её с 2013 года и считал близкой подругой.

Синоптики зарегистрировали в Благовещенске новый погодный рекорд

Ночь с 23 на 24 ноября в Благовещенске стала самой тёплой с начала века. Температура была всего -7,5℃.

Жительница Благовещенска из-за долгов по «коммуналке» не может ездить на своём авто

У жительницы Благовещенска, накопившей перед коммунальщиками долг в 140 тысяч рублей, забрали автомобиль Nissan X-Trail. К этой сумме женщине добавили ещё 52 тысячи рублей пени.

Спасая жизнь в бумажной волоките: один день из жизни волонтёра-медика

Сейчас медикам как никогда нужна помощь. В Благовещенске с 15 октября объявлен набор волонтёров для помощи в городских поликлиниках. Корреспондент Амур.инфо решила попробовать себя в качестве волонтёра и рассказать, как это было.

Просмотров всего: 8

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество

Амурских меценатов приглашают на флешмоб
Общество

Выбор читателей за 24 ноября
В России и мире

Путин наградил ветерана, собравшую 4,5 млн рублей для семей медиков, погибших от коронавируса
Общество

Выбор читателей за 23 ноября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь