Гороскоп 26 ноября: Близнецов ждёт новая должность, а Овны будут помогать другим

Восход Солнца: 08:01

Заход Солнца: 16:33

Солнце в Стрельце.

Овен. Астрологи советуют с сочувствием отнестись к людям, которые обращаются к вам за советом. Именно в этот день у вас появится реальный шанс помочь человеку, просто поразмыслив.

Телец. Звезды советуют научиться говорить «нет» тем людям, которые привыкли использовать его в своих интересах. Вы неплохой психолог от природы, поэтому не будьте слишком доверчивым. Свидания пройдут гладко, не волнуйтесь.

Близнецы. Звезды предсказывают груз ответственности. Это может быть связано с новой должностью. Финансовое благополучие связано с долговыми обязательствами — избавьтесь от них.

Рак. Сложные дела сегодня будут раззадоривать вас, поднимать градус борьбы и настроение. Однако рисковать астрологи не советуют. Вас будут оценивать по проделанной работе, поэтому сделайте все возможное, чтобы результат был отличным.

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Лев. Астрологи советуют избегать общения с людьми, которые способны навредить вашей работе или семье. Постарайтесь составить себе график дел и придерживаться его.

Дева. Удастся не только закончить давнюю работу, но и взять курс на новые свершения и достижения. Займитесь своим здоровьем, вы знаете свои слабые места.

Весы. Внимательно анализируйте предложения, которые поступают к вам в этот период, среди них может оказаться то самое, стоящее усилий. День порадует новостями и неожиданным денежным поощрением на работе.

Скорпион. Постарайтесь держать эмоции при себе, не реагировать бурно на высказывания других людей. Вернуть душевный покой поможет уединение.

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Стрелец. Может случиться так, что вы сосредоточитесь на проблемах, связанных с социальными обязательствами людей, с правовой деятельностью, защитой права на труд. И это будет способствовать карьерному росту.

Козерог. Вы можете быть восприимчивы к стрессам. Избегайте неприятного общества, перемены обстановки, длительных и дальних поездок, постарайтесь высыпаться. Один из ваших знакомых проявит себя с лучшей стороны.

Водолей. Нужно поберечь себя и не переохлаждаться. Даже если погода будет теплой, не стоит выезжать на природу. Постарайтесь в этот день не совершать необдуманных поступков.

Рыбы. Сегодня вы почувствуете эйфорию. Не исключено, что сегодня вы увлечётесь новыми знаниями. Чтобы добиться большего, вы должны не только действовать, но еще и мечтать, не только планировать, но и верить.

Астролог: Вальдемар Небоходцев