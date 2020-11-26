Амур.инфо и блогер Наталья Шкурина объявляют сбор подарков для детского приюта

Редакция Амур.инфо совместно с благовещенской бизнесвумен и блогером Натальей Шкуриной приготовят новогодние подарки ребятам из социального приюта села Березовка. Присоединиться к благотворительной акции может каждый.

— Считаю, что нужно помогать именно тем, кому действительно нужна помощь, например, бездомным животным или детям, которые сейчас находятся в детдомах. Моя знакомая предложила мне собрать подарки для детдома, в котором она является куратором. Однако я решила, что лучше сделать эту акцию совместно с Амур.инфо — так к нам может подключиться гораздо больше народу, — рассказала нам Наталья Шкурина.

Помочь редакция решила детскому приюту в селе Березовка — сюда дети попадают из неблагополучных семей и ждут своей дальнейшей участи. После таких трагических перемен сложно «поймать» новогоднее настроение, но мы все-таки попытаемся это сделать.

— Новый год — это традиционно сладкие подарки, поэтому ребята их ждут. Правда, по новому законодательству, на каждый из них необходимо предоставить сертификат соответствия, просим учесть это благотворителей. Сертификат можно попросить у продавца, — рассказала нам директор приюта Наталия Назарова.

Сейчас в приюте живёт 27 человек: две девочки и шесть мальчиков в возрасте 3-6 лет, 13 девочек 7-15 лет и 6 мальчиков 7-12 лет.

— Все дети будут рады игрушкам. Старшие девочки будут рады косметике, шампуням и бальзамам для волос, туалетной воде, шариковым дезодорантам. Будем рады канцелярии: дневникам, простым карандашам, цветной бумаге формата А4 для творчества, — рассказывает Наталия Владимировна.

Не отказались бы ребята и от валенок. Необходимые размеры для девочек от 32 до 41, для мальчиков – от 26 до 43.

Если к акции захочет подключиться кто-то из предпринимателей, то в приюте будут очень рады бактерицидному рециркулятору.

— Ситуация сейчас такая, что нам он остро необходим. Можно самый простой, главное, чтобы его можно было включать в присутствии детей. Единственное, если найдётся такой благотворитель, хотелось бы, чтобы он предварительно связался со мной, так как к подарку необходимо будет приложить необходимые документы для нашего дальнейшего отчета, — рассказала Наталья Владимировна.

Принимать подарки мы будем с сегодняшнего дня, 26 ноября, в редакции Амур.инфо по адресу: улица Зейская, 323/1, кабинет 14. Приносить игрушки, косметику, канцелярию, обувь и сладкие подарки можно до 18 декабря включительно. Праздничный визит Деда Мороза в Ивановский приют мы организуем после 21 декабря.

Все вопросы вы можете задать по номеру телефона: 8-914-561-33-37.

Давайте не останемся равнодушными, чтобы этот непростой для всех год запомнился ребятам из Ивановского приюта настоящим чудом!