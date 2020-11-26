«Наш Подкаст»: Антон Голубничий

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #16. Антон Голубничий (Bondi.Bo). на Яндекс.Музыке

Выпуск №16 - организатор вечеринок «VIBE ТУСА»

00:01:00 - Про облаву на VIBE ТУСЕ, дальнейшую историю и так далее…



00:18:00 - Как появилась VIBE ТУСА? ГЛАВА 1. Москва, Питер, Айкос.



00:21:20 - Как появилась VIBE ТУСА? ГЛАВА 2. Возвращение в Благовещенск. Обучение. Музыка. Зарождение идеи.



00:36:40 - Как появилась VIBE ТУСА? ГЛАВА 3. Первая тусовка. Организация и итоги вечеринки.



00:42:00 - Какая ТУСА была лучшей?



00:44:30 - Почему именно VIBE?



00:45:10 - Про СТИЛЬ ТУСУ.



00:50:20 - Сравнение западной и местной молодёжи.



00:54:20 - Менталитет и проблема маленького города.



00:58:15 - Планы на будущее.



01:02:20 - Клубы нашей молодости: Плаза, Голливуд, Папа, 77 Авеню, 50/50.



01:05:30 - А что вообще по движухе в Хабаре и Владике?



01:08:10 - Наши истории с клубов.



01:17:00 - Итоги беседы.



01:18:50 - Финальная мысль.

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya