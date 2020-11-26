«Наш Подкаст»: Антон Голубничий
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.
Выпуск №16 - организатор вечеринок «VIBE ТУСА»
00:01:00 - Про облаву на VIBE ТУСЕ, дальнейшую историю и так далее…
00:18:00 - Как появилась VIBE ТУСА? ГЛАВА 1. Москва, Питер, Айкос.
00:21:20 - Как появилась VIBE ТУСА? ГЛАВА 2. Возвращение в Благовещенск. Обучение. Музыка. Зарождение идеи.
00:36:40 - Как появилась VIBE ТУСА? ГЛАВА 3. Первая тусовка. Организация и итоги вечеринки.
00:42:00 - Какая ТУСА была лучшей?
00:44:30 - Почему именно VIBE?
00:45:10 - Про СТИЛЬ ТУСУ.
00:50:20 - Сравнение западной и местной молодёжи.
00:54:20 - Менталитет и проблема маленького города.
00:58:15 - Планы на будущее.
01:02:20 - Клубы нашей молодости: Плаза, Голливуд, Папа, 77 Авеню, 50/50.
01:05:30 - А что вообще по движухе в Хабаре и Владике?
01:08:10 - Наши истории с клубов.
01:17:00 - Итоги беседы.
01:18:50 - Финальная мысль.
Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast
Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast
Аккаунт на Яндекс.Музыка
Аккаунт на Apple Podcasts
Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
Просмотров всего: 85