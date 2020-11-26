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26ноября
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сегодня, 18:00 0

«Наш Подкаст»: Антон Голубничий

«Наш Подкаст»: Антон Голубничий

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.

Выпуск №16 - организатор вечеринок «VIBE ТУСА»

00:01:00 - Про облаву на VIBE ТУСЕ, дальнейшую историю и так далее…

00:18:00 - Как появилась VIBE ТУСА? ГЛАВА 1. Москва, Питер, Айкос.

00:21:20 - Как появилась VIBE ТУСА? ГЛАВА 2. Возвращение в Благовещенск. Обучение. Музыка. Зарождение идеи.

00:36:40 - Как появилась VIBE ТУСА? ГЛАВА 3. Первая тусовка. Организация и итоги вечеринки.

00:42:00 - Какая ТУСА была лучшей?

00:44:30 - Почему именно VIBE?

00:45:10 - Про СТИЛЬ ТУСУ.

00:50:20 - Сравнение западной и местной молодёжи.

00:54:20 - Менталитет и проблема маленького города.

00:58:15 - Планы на будущее.

01:02:20 - Клубы нашей молодости: Плаза, Голливуд, Папа, 77 Авеню, 50/50.

01:05:30 - А что вообще по движухе в Хабаре и Владике?

01:08:10 - Наши истории с клубов.

01:17:00 - Итоги беседы.

01:18:50 - Финальная мысль.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 85

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