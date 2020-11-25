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25ноября
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сегодня, 19:00 0

Специалисты Амурского ГПЗ показали, как сегодня идёт строительство предприятия (видео)

Специалисты Амурского ГПЗ показали, как сегодня идёт строительство предприятия (видео)
Фото: скриншот с видео

Сотрудники Амурского ГПЗ склеили интересное видео. На нём представлено то, как сегодня идёт строительство предприятия.

«Снег покрыл площадку Амурского ГПЗ - осень уступила место зиме. Но строительные работы продолжаются по графику. Предлагаем вам небольшую экскурсию по стройплощадке одного из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа», комментируют специалисты будущего завода.

Напомним, Амурский ГПЗ будет извлекать из сырьевого газа, поступающего по газопроводу «Сила Сибири», самые ценные фракции для переработки на территории России: этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. Завод состоит из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. На проектную мощность в 42 млрд куб. м газа в год Амурский ГПЗ выйдет к началу 2025 года.

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#Амурский ГПЗ

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