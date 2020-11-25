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25ноября
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сегодня, 18:29 0

В Приамурье 156 новых случаев COVID-19

В Приамурье 156 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

По данным амурского управления Роспотребнадзора на сегодня, 25 ноября в области лабораторно подтвердили 156 новых случаев заражения коронавирусом.

У 114 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73%), у 10 – бессимптомно (6%), у 32 – в виде пневмонии (21%). С нарастающим итогом зарегистрировано 10 601 случай, показатель заболеваемости составляет 1341,82 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 544 921 человек, в том числе за последние сутки – 6 186, сообщается на сайте ведомства.

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#коронавирус

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