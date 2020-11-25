Сковродинская прокуратура обязала муниципалитет разобраться с бездомными собаками

Проверяя исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства, прокуратура Сковородинского района определила, что на территории города обитают сбившиеся в стаи дворняги. Собаки проявляют агрессию по отношению прохожим.

В итоге, представители надзорного органа пришли к выводу, что администрация района не приняла меры к решению проблемы безнадзорных животных.

Прокурор Сковородинского района направил в суд исковое заявление, обязывающее администрацию Сковородинского района организовать отлов животных. Решением Сковородинского районного суда требования прокуратуры удовлетворены, сообщили в прокуратуре Амурской области.

На этой неделе Амур.инфо уже писало о том, что большая стая собак пугает жителей Тынды. А чуть ранее мы опубликовали большой аналитический материал о том, как реализуется сегодня в стране закон «Об ответственном обращении с животными».