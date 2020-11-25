Амурским больницам требуются доноры переболевшие коронавирусом

О необходимости плазмы от доноров, переболевших новой коронавирусной инфекцией, рассказали в Амурской областной станции переливании крови. Такая плазма позволяет людям, со слабым иммунным ответом на COVID-19 и тяжелым течением болезни быстрее поправиться.

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На сегодняшний день такое лечение уже получили 79 пациентов Благовещенской городской клинической больницы.

Врач-трансфузиолог ГБУЗ АО «Амурская областная станция переливания крови» Татьяна Первенецкая рассказала о требованиях, предъявляемых к донорам антиковидной плазмы. Во-первых, донор должен быть в возрасте от 18 до 55 лет и весом от 55 килограмм. Во-вторых, должно пройти не менее 14 дней с момента выписки после перенесенного COVID-19. На станцию при сдаче крови нужно предоставить выписку из лечебного учреждения о том, что болезнь проходила в лёгкой или средней степени тяжести.

— С этими справками мы приглашаем доноров к нам для обследования крови на титр антител (он должен быть достаточным), на биохимический анализ. Уже выдано в наши инфекционные госпитали 82 дозы антиковидной плазмы. От каждого донора мы получаем 2 дозы по 300 миллилитров. То есть с одного человека берут 600 миллилитров плазмы, — рассказала Татьяна Первенецкая.

Каждая полученная доза плазмы перед отправкой в больницу проходит обеззараживание.

Стоит отметить, что желающих сдать антиковидную плазму много, но, к сожалению, не все проходят по причине недостаточности титра антител или имеющихся у человека патологий клинического анализа крови. Поэтому потребность в таких донорах достаточно высока. Потребность в плазме от переболевших коронавирусом есть у всех групп крови и резус-факторов. Очень часто полученную плазму отправляют в инфекционный госпиталь в тот же день, когда человек его сдал.

О том же, как, в принципе, стать донором крови Амур.инфо рассказало вчера. Наш журналист лично примерил на себя эту роль и оценил её важность.