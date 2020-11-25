«Кристина была отзывчивой и жизнерадостной»: друзья рассказали о погибшей на судостроительном заводе девушке

Редакции Амур.инфо удалось поговорить с близким другом погибшей после аварии на судостроительном заводе девушки. Молодой человек, представившийся Сергеем, знал её с 2013 года и считал близкой подругой.

— Мы дружим с 2013-ого года. Очень хорошо знаю её семью. Как раз сейчас собираюсь ехать к ним. Постараюсь помочь, чем смогу, — рассказал Сергей.

Он также добавил, что у Кристины осталась двухлетняя дочь Алиса. А ещё, что на заводе она работала с близкой подругой.

— Две подруги детства — Кристина и Дарья, они на заводе вместе работали. Обе молярами, — объяснил Сергей.

С тяжестью в голосе Сергей рассказал и о том, какой была погибшая девушка.

— Она была очень хорошим человеком. Очень жизнерадостная, отзывчивая — всегда была готова прийти на помощь, — объяснил Сергей.

Редакция Амур.инфо приносит свои искренние соболезнования семье и близким погибшей.

Напомним, авария, которую специалисты классифицировали как «хлопок», произошла на благовещенском судостроительном заводе 18 ноября. В результате трое работников получили ожоги разной степени тяжести. Вчера стало известно, что одна из пострадавших скончалась.