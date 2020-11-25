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сегодня, 17:32 0

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Светлана Обидина

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Светлана Обидина
Фото: kino-teatr.ru

Актриса Светлана Обидина умерла на 46-м году жизни. Об этом 25 ноября на своей странице в Facebook сообщил режиссер Алексей Герман – младший, пишут «Известия».

Коллеги актрисы говорят, что она скончалась еще 18 ноября, но её семья об этом не объявляла. О причинах смерти не сообщается.

Светлана Обидина известна зрителям по сериалам «Мажор-3», «Улицы разбитых фонарей», а также фильмам «Дуэлянт», «Довлатов» и «Петербург. Только по любви». Актриса с 2017 года играла в труппе Театра-фестиваля «Балтийский дом».

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#кино #память

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