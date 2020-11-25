Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Светлана Обидина

Коллеги актрисы говорят, что она скончалась еще 18 ноября, но её семья об этом не объявляла. О причинах смерти не сообщается.

Светлана Обидина известна зрителям по сериалам «Мажор-3», «Улицы разбитых фонарей», а также фильмам «Дуэлянт», «Довлатов» и «Петербург. Только по любви». Актриса с 2017 года играла в труппе Театра-фестиваля «Балтийский дом».