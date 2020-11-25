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сегодня, 18:00 1

Дедушка и рыбка: В парке Дружбы появится четыре бронзовые скульптуры

Дедушка и рыбка: В парке Дружбы появится четыре бронзовые скульптуры
Фото: okcblag

В парке Дружбы появится ещё четыре скульптуры. Бронзовые фигуры сделают в натуральную величину, сообщили в инстаграм-аккаунте ОКЦ.

— Готовят макеты скульптур «Дедушка и рыбка», «Мальчик-рыбак», «Влюблённая парочка» и «Котик», — рассказали на странице в соцсети.

Напомним, что в парке Дружбы недавно также появились «Руки». Между ними планируют весной посадить дерево. В парке уже живёт амурский тигр, семейство панд и китайский дракон.

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#жизнь #культура #отдых

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Из сказки А.С.Пушкина необходима скульптура про "попа и его работника балде"

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