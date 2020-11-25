Московские гематологи разработают рекомендации для амурских врачей

Мобильная группа специалистов «НМИЦ гематологии» будет работать в амурской столице с 30 ноября по 3 декабря.

— Выездная мобильная группа Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России под руководством доктора медицинских наук Татьяны Гармаевой прибудет в Благовещенск, чтобы проверить качество оказания медицинской помощи больным с заболеваниями системы крови, — рассказывают в «НМИЦ гематологии».

Специалисты оценят работу амурской гематологический службы, проверят работу лаборатории и смежных специалистов. В рамках визита в Приамурье московские гематологи побывают в «Амурской областной клинической больнице», «Амурском областном онкологическом диспансере», «Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания» и «Амурской областной станции переливания крови». Также врачи встретятся с представителями местной медакадемии, чтобы обсудить реализацию регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами» в регионе.

Однако главной свей целью московские гематологи считают консультативную помощь и содействие в работе амурских врачей. В планах разработка специальных рекомендаций, которые помогут повысить эффективность лечения заболеваний системы крови в области. Итоги выездной сессии подведут 3 декабря на совещании в министерстве здравоохранения Амурской области.