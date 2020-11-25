На Ямале открыли мост, проезд по которому стоит 370 тысяч рублей

В таблице расчёта стоимости проезда по мосту цифры доходят до 370 тысяч рублей за поездку в одну сторону. При этом длина моста составляет всего один километр.

Правительство ЯНАО сообщало, что Пуровский мост — единственный в России, возведенный без использования бюджетных средств. Инвестор будет отбивать свои вложения, собирая плату с «коммерческого транспорта», проще говоря — с фур. Местные же будут пользоваться мостом бесплатно.

В день открытия моста журналисты сообщили, что цены на проезд по мосту вполне гуманные, гораздо ниже, чем были на понтонной переправе.

Но уже через две недели на подъезде к мосту стояла пробка из фур: водители протестовали против грабительских тарифов.

На понтонном мосту весной пустую фуру переправляли за 10 тысяч, груженую — за 25, а сейчас, независимо от наличия груза, нужно платить 55 тысяч и выше.

Если раньше оплата рассчитывалась по фактическому весу, то теперь оплачивать проезд фуры приходится исходя из грузоподъемности. Конечная стоимость рейса сразу возросла как минимум вдвое.

После многочисленных возмущений дальнобойщиков, через две недели после открытия моста власти ввели на оплату проезда временные скидки от 30% до 50%. Но продлятся они только три месяца.

Предприниматель Константин Хмелевский считает, что власти работают в интересах конкретных бизнесменов. Он уже написал письмо с жалобой на происходящее президенту Путину. Но письмо перенаправили ямальскому губернатору, а тот — своему заместителю. Ответа пока нет.

Предприниматель настаивает на полной отмене платы за проезд, считая её противоречащей здравому смыслу и закону. Его предприятие находится на обоих берегах реки, и чтобы отогнать машину в свой же ремонтный бокс, Хмелевский должен отдать 100 тысяч рублей.