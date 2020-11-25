В Циолковском разбили баннер, посвящённый Дню Победы

Фото: @sv_levickiy

В Циолковском опять поработали вандалы. На этот раз неизвестные разбили сити-формат (баннер-ред.) с информацией о Великой Отечественной войне.

В Циолковском снова сломали уличный баннер. Об этом в своём инстаграм-аккаунте рассказал глава ЗАТО Сергей Левицкий. Мэр Циолковского отметил, что не понимает — зачем горожане портят объекты, украшающие город и пообещал наказать вандалов.

— Не могу спокойно смотреть, когда люди бессмысленно разрушают, не из чувства мести, не для того, чтобы наказать за злодейство, а просто так. Мы установили вдоль улиц сити-форматы, они никому не мешают, украшают город, несут смысловую нагрузку. Чаще всего мы размещаем на них социальную рекламу! И вдруг — разбито стекло, на ветру колышется баннер, разбита подсветка. Так случается не только с сити-форматами, но и с лифтами, с подъездами, с малыми архитектурными формами на детских площадках... Это не первый случай вандализма в нашем городе! Хочу предупредить о том, что мы будем жёстко наказывать вандалов! Обещаю, мы найдём злоумышленника и о нём в этот раз узнаёт весь город! — написал Сергей Левицкий.

Жители космограда в комментариях под постом выразили мнение, что хулиганы, скорее всего — местные подростки. Однако, предыдущий баннер разбил взрослый мужчина.

— Первый сити-формат был разбит взрослым человеком из-за того, что у него лопнуло колесо на автомобиле, — напомнил глава Циолковского.

Ранее в городском парке Циолковского вандалы сломали качели с подсветкой. В день установки у качелей неизвестные оторвали провода.