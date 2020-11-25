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25ноября
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сегодня, 16:21 4

С января по сентябрь 2020 года амурчане взяли жилищных кредитов на 16 миллиардов рублей

С января по сентябрь 2020 года амурчане взяли жилищных кредитов на 16 миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

За девять месяцев 2020 года жители Приамурья взяли ипотечных кредитов на 16 миллиардов рублей. Это на 50% больше, чем за такой же период 2019 года. При этом количество ипотек выросло на треть и приблизилось к шести тысячам.

— Запуск новых программ, в частности льготной ипотеки под 6,5%, по которой государство частично субсидирует ставку, позволил амурчанам брать кредиты под покупку жилья на более выгодных условиях и экономить на процентах, — рассказал начальник экономического отдела Отделения Банка России по Амурской области Алексей Боткин.

Напомним, программу ипотеки с господдержкой запустили в 2020 году. Заявки на льготные ипотеки амурчане начали подавать в мае. Предполагалось, что программа завершит своё действие в этом году, но её решили продлить. Заявки будут принимать, как минимум, до 1 июля 2021 года.

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#закон #строительство #финансы

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Комментарии
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  • Руконог

    Руконог
    57 минут назад

    Поздравляю, радуйтесь бан-киры

    https://www.youtube.com/watch?v=ZfAvM0wHSok&ab_channel=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2

  • Руконог

    Руконог
    53 минуты назад

    а теперь на сайты зайдите и посмотрите активы СБЕРБАНКА, ВТБ БАНКА, АТБ БАНКА И др., ТЫСЯЧИ залоговых ипотечных квартир на продажу выставлены, так что дай бог вам за 15-20 лет работу не потерять или ногу)

  • tankist btb

    tankist btb
    28 минут назад

    80- 100 тысяч в черновой за квадрат. поздравляю с рабством. и какие 6,5%?

  • Б-29

    Б-29
    6 минут назад

    С одной стороны 16 миллиардов рублей это значительная сумма. С другой стороны это цена полутора домов в деревне Бельгийская или 4 домов в деревне Кольчуга. https://zen.yandex.ru/media/id/5ea9f2f7ca7cbf6d0dcebf18/samye-dorogie-doma-v-rossii-top8-5eaa7d554325171a6b4e740a

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