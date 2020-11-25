С января по сентябрь 2020 года амурчане взяли жилищных кредитов на 16 миллиардов рублей

За девять месяцев 2020 года жители Приамурья взяли ипотечных кредитов на 16 миллиардов рублей. Это на 50% больше, чем за такой же период 2019 года. При этом количество ипотек выросло на треть и приблизилось к шести тысячам.

— Запуск новых программ, в частности льготной ипотеки под 6,5%, по которой государство частично субсидирует ставку, позволил амурчанам брать кредиты под покупку жилья на более выгодных условиях и экономить на процентах, — рассказал начальник экономического отдела Отделения Банка России по Амурской области Алексей Боткин.

Напомним, программу ипотеки с господдержкой запустили в 2020 году. Заявки на льготные ипотеки амурчане начали подавать в мае. Предполагалось, что программа завершит своё действие в этом году, но её решили продлить. Заявки будут принимать, как минимум, до 1 июля 2021 года.