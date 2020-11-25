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сегодня, 15:40 0

Друг Павла Прилучного рассказал о драке актёра в калининградском клубе

Друг Павла Прилучного рассказал о драке актёра в калининградском клубе
Фото: ruwest.ru

Актёр Павел Прилучный был госпитализирован в Москве с многочисленными травмами головы, которые получил в Калининграде. О некоторых новых подробностях громкой истории «Комсомольской правде» рассказал друг артиста бизнесмен Илья Васильев.

Васильев подружился с Прилучным несколько лет назад на съёмках сериала «Преступление».

По его словам, он общался с Павлом накануне операции. Прилучный рассказал, что драка произошла в клубе «Завод», где актёр получил телесные повреждения. Как считает Илья, Павел наутро после происшествия увидел результат драки на своём лице и сразу поехал к своим врачам в Москву.

Васильев добавил, что Павел был в клубе не один. По одной из версий Ильи, Прилучный мог туда поехать, чтобы посмотреть локации для съемок фильма «В клетке 2», так как сам является продюсером проекта.

Илья Васильев уверил, что актёр в момент драки не был пьян, что подтверждено экспертизами.

Как ранее писала КП, одна из посетительниц клуба рассказала, что Прилучного избил владелец клуба, бывший боксёр, гораздо крупнее актёра.

Что произошло в действительности, предстоит выяснить правоохранительным органам. Дело находится на контроле у руководителя регионального УМВД.

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#происшествия #шоу-бизнес

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