В Амурской области отличники получили стипендии от губернатора

В Приамурье сотни школьников и студентов получили губернаторские стипендии за отличную учебу. Более чем четырёмстам обучающимся выплатили по 18 и 12 тысяч рублей. Инициативу губернатора Василия Орлова теперь будут реализовывать постоянно.

В школе на единовременные губернаторские стипендии могут претендовать отличники из 9-11 классов. Главное условие – пятёрки в четвертях по всем предметам в течение трёх последних лет.

Ученица 11 класса благовещенской школы №17 Виктория Стадник считает, что премия — не только поддержка отличников, но и стимул хорошо учиться остальным школьникам.

— Я не привыкла «зубрить» и не хожу к репетиторам, а просто внимательно слушаю учителей и делаю домашнее задание. Дистанционное обучение весной этого года на мои оценки не повлияло. Хоть личный контакт с учителем и важен, мы с одноклассниками быстро адаптировались. Стипендию я потратила на своё дополнительное образование. Буду осваивать материал с помощью компьютера. Хочу связать своё будущее с туризмом, которое активно развивается в Амурской области. Поэтому есть планы после обучения в престижном вузе вернуться на малую Родину, — поделилась Виктория.

Поддержку из областного бюджета получили и студенты колледжей. Они будут получать 12 тысяч рублей два раза в год, в зависимости от «пятёрок» в предыдущем полугодии, сообщает минобрнауки Амурской области.

— В амурских детях есть огромный потенциал. Чтобы его раскрыть, в регионе открываются бесплатные образовательные центры: «Кванториум», «IT-куб» и «Точка роста». Теперь из бюджета области выделяется финансирование для поощрения школьников и студентов. Мы делаем это, чтобы каждый ребенок не только мог, но и хотел проявить себя. Мы рассчитываем, что, раскрыв себя здесь, наши ребята после окончания учебных заведений вернутся в Амурскую область. Тем более, что в регионе появляется множество направлений для профессиональной реализации, — отметил губернатор Василий Орлов.

Напомним, ранее губернаторские стипендии в Приамурье уже получили около тысячи победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников. А также в регионе проходит конкурс лидеров добровольческого движения. Им начнут выплачивать губернаторские премии в 20 тысяч рублей. А в следующем году по инициативе губернатора введут стипендии для студентов с дуальным обучением.