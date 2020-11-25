Сильный ветер: прогноз погоды в Приамурье на 26 ноября

Фото: pixabay.com

Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью местами с усилением до 14 метров в секунду, днём до 12-17 метров в секунду.

Температура ночью по северу -13°С...-18°С, по северо-западным и северо-восточным районам -23°С...-28°С, на юге области -10°С...-15°С, при прояснении местами до -20°С. Днём по северу -10°С...-15°С, местами -16°С...-21°С, по югу -6°С...-11°С.

В Белогорске ясно, без осадков. Температура днём -9°С...-13°С, ночью до -15°С. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -9°С…-12°С, ночью до -14°С. Ветер переменный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -8°С...-13°С, ночью до -15°С. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 11 метров в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура -10°С…-13°С, ночью -14°С. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -11°С...-13°С, ночью до -14°С. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Днём температура -10°С...-13°С, ночью -14°С. Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -11°С...-12°С, ночью до -16°С. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

В Тынде ясно, без осадков. Температура днём -13°С...-14°С, ночью до -17°С. Ветер западный, 3-4 метра в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днём с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура ночью -10°С...-12°С, днём -6°С...-8°С.