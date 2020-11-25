Амурчане оплачивают «коммуналку» на хорошо

Платёжную дисциплину в сфере ЖКХ у амурчан специалисты оценили на хорошо. Так, уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг в области составил 93 %.

— Платежная дисциплина амурчан, не смотря на сложную обстановку, обусловленную коронавирусом, находится на хорошем уровне. Я искренне благодарен всем гражданам, кто добросовестно относится к своевременной оплате коммунальных услуг, — отметил министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов.

Но есть и такие граждане, кто не спешит оплачивать коммунальные услуги.

На 1 ноября 2020 года задолженность населения перед ЖКХ по области составила 3 409,2 миллиона рублей, а просроченная задолженность составила 2 505,6 миллиона рублей – это 73,5 % от общей задолженности населения.