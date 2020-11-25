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25ноября
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сегодня, 16:44 3

В китайской Маньчжурии из-за двух заболевших ковидом ПЦР-тестирование провели всему городу

В китайской Маньчжурии из-за двух заболевших ковидом ПЦР-тестирование провели всему городу
Фото: http://biang.ru/

В соседнем с Забайкальским краем китайском городе Маньчжурия завершилось массовое ПЦР-тестирование населения на COVID-19. Такое решение местные власти приняли в связи с подтверждённым коронавирусом у двоих жителей города. Взяли тесты и у всех жителей соседнего с городом Манчжурия района Чжалайнор.

— Власти города ввели в Маньчжурии карантин с 21 ноября из-за 2 заболевших COVID-19. Сейчас там действует III (предпоследний) уровень эпидемиологической опасности в связи со вспышкой COVID-19, два района в центре города будут как минимум до конца года считаться зоной средней эпидемиологической опасности из-за эпидемии коронавируса, что означает, что переезд из них в другие регионы Китая, которые считаются зонами пониженного эпидемиологического риска, предусматривает 2-недельный карантин по месту прибытия, — сообщает Вiang.ru со ссылкой на телевидение города. — Карантин предусматривает контроль за въезжающими и выезжающими из города транспортными средствами, а также перемещение по пропускам внутри города. 24 ноября в городе также приостановлена работа городского общественного транспорта.

В городе сейчас столбики термометров опускаются до -17 градусов. Но при этом всё население шло сдавать тесты. Волонтеры и представители администрации города раздавали горячий чай стоящим в очереди.

В Амурской области нет тотального карантина, но определённые сложности медики испытывают. Как они сейчас трудятся и какую работу поручают волонтёрам, на личном опыте узнал корреспондент Амур.инфо.

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#коронавирус #здоровье #Китай #медицина

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    57 минут назад

    фи... грязная немытая манчжурия... у нас то цельных 3 дополнительных телефона горячей линии ввели и по 12 человекам лекарства ежедневно раздают.

    чё, съели ?

  • inoy

    inoy
    29 минут назад

    враньё!!!! у нас самая лучшая медицина, и военные вирусологи, которые наверное остались на ПМЖ в Италии после первой волны. Правительство заботится нас...........

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    5 минут назад

    Не ну у нас из-за 30 человек вообще область закрыли, только в мечтах одного человека?!?

    Все отлично, медицина справляется.

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