Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:02 0

В России для студентов запустили экоакцию «#ЩёткаCдавайся»

В России для студентов запустили экоакцию «#ЩёткаCдавайся»
Фото: pixabay.com

Российских студентов приглашают собрать использованные зубные щётки, чтобы переработать их в тротуарную плитку. Самые активные участники акции «#ЩёткаCдавайся» получат средства по уходу за домом и бесплатную подписку на онлайн-библиотеку. Присоединиться к мероприятию можно на сайте щеткасдавайся.рф до 24 декабря.

Участвовать можно одному или в команде. Самые активные команды выиграют набор экологичных средств по уходу за домом. А индивидуальные участники получат два месяца бесплатной подписки в онлайн-библиотеке Bookmate и электронный сертификат.

— Чтобы поучаствовать с друзьями, нужно зарегистрировать команду на сайте и провести в вузе тематический семинар. Потом нужно организовать недельный сбор использованных зубных щёток. После сбора останется только оставить щётки в ближайшем «Перекрёстке» в контейнере от SPLAT и заполнить анкету, — сообщили в пресс-службе движения ЭКА.

Индивидуальные участники могут оставить использованные щётки в том же контейнере от SPLAT. А потом выложить в соцсетях пост с фотографией и хештегами #ЩёткаСдавайся #ЗелёныеВузы #ВУЗ (аббревиатура). Ещё нужно бросить вызов трём друзьям и заполнить анкету.

В общем рейтинге выберут три университета-лидера по количеству собранных щёток и постов акции в соцсетях с упоминанием вуза, а также по творческому оформлению пункта их приёма.

Представители этих вузов поедут на всероссийский слёт ассоциации «зелёных» вузов в 2021 году.

— Выбрасывая зубные щётки, россияне выкидывают 17 тысяч тонн пластика в год. А специалисты рекомендуют менять их раз в сезон. Участвуя в акции, студенты внесут вклад в снижение загрязнения природы, — отмечает координатор программы «Зелёные вузы России» Екатерина Олейник.

Методические рекомендации по проведению семинара и материалы для постов в соцсетях можно найти здесь.

Напомним, что Амур.инфо уже выясняло – улучшит ли раздельный сбор мусора экологическую ситуацию на ДВ. В правительстве РФ утвердили единые требования к переработке мусора. А в октябре в столице Приамурья открылся новый мусороперерабатывающий завод «БлагЭко».

Просмотров всего: 57

#вузы #производство #студенты #экология

распечатать


В России и мире 1

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о «студенческом капитале»
Общество 5

Газпром продолжает обеспечивать сверхплановые поставки газа по «Силе Сибири»
Общество 19

На Амурском ГПЗ нужны инженеры и высоквалифицированные рабочие
Общество 1

В Амурской области хотят ввести дуальное обучение золотодобытчиков

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь