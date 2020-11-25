В России для студентов запустили экоакцию «#ЩёткаCдавайся»

Участвовать можно одному или в команде. Самые активные команды выиграют набор экологичных средств по уходу за домом. А индивидуальные участники получат два месяца бесплатной подписки в онлайн-библиотеке Bookmate и электронный сертификат.

— Чтобы поучаствовать с друзьями, нужно зарегистрировать команду на сайте и провести в вузе тематический семинар. Потом нужно организовать недельный сбор использованных зубных щёток. После сбора останется только оставить щётки в ближайшем «Перекрёстке» в контейнере от SPLAT и заполнить анкету, — сообщили в пресс-службе движения ЭКА.

Индивидуальные участники могут оставить использованные щётки в том же контейнере от SPLAT. А потом выложить в соцсетях пост с фотографией и хештегами #ЩёткаСдавайся #ЗелёныеВузы #ВУЗ (аббревиатура). Ещё нужно бросить вызов трём друзьям и заполнить анкету.

В общем рейтинге выберут три университета-лидера по количеству собранных щёток и постов акции в соцсетях с упоминанием вуза, а также по творческому оформлению пункта их приёма.

Представители этих вузов поедут на всероссийский слёт ассоциации «зелёных» вузов в 2021 году.

— Выбрасывая зубные щётки, россияне выкидывают 17 тысяч тонн пластика в год. А специалисты рекомендуют менять их раз в сезон. Участвуя в акции, студенты внесут вклад в снижение загрязнения природы, — отмечает координатор программы «Зелёные вузы России» Екатерина Олейник.

Методические рекомендации по проведению семинара и материалы для постов в соцсетях можно найти здесь.

Напомним, что Амур.инфо уже выясняло – улучшит ли раздельный сбор мусора экологическую ситуацию на ДВ. В правительстве РФ утвердили единые требования к переработке мусора. А в октябре в столице Приамурья открылся новый мусороперерабатывающий завод «БлагЭко».