Амурских меценатов приглашают на флэшмоб

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Амурчан приглашают принять участие во флэшмобе «Неделя признаний», который продлится по 1 декабря включительно. Его цель — вовлечь как можно больше людей в благотворительность и объединить российский некоммерческий сектор.

По сообщению амурского ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций, сейчас 7 из 10 россиян участвуют в благотворительности, при этом половина из них никогда и никому об этом не рассказывает. Так складывается ощущение, что благотворительности в нашей стране нет. Поэтому амурчан приглашают рассказать о своих добрых делах, сделанных на безвозмездной основе.

Флэшмоб «Неделя признаний» часть движения «Щедрый вторник», которое получило распространение в более чем 100 странах мира. Этот день объединяет обычных людей, некоммерческие организации, местные сообщества, бизнес и всех неравнодушных людей, которые делают добрые дела.

Во флэшмобе принять участие можно двумя способами:



Использовать интерактивную фото-будку на сайте: сделать или загрузить фото прямо на сайте движения и добавить текст признания, поделиться в социальных сетях с хэштэгом #ЩедрыйВторник и #ДелаюДобро28. Или сделать табличку c признанием самостоятельно: скачать и распечатать шаблон, заполнить его красным маркером и опубликовать с теми же хэштегами.