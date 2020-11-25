Депутаты внесли в Госдуму законопроект о «студенческом капитале»

Как говорится в проекте, каждому студенту планируется открывать персональный счет, получить деньги с которого можно будет только при наличии диплома. К окончанию учёбы у выпускника вуза накопится 500 тысяч рублей, у окончивших техникум — 250 тысяч.

Как говорит Миронов, «студенческий капитал» поможет молодёжи на время поисков работы, а кто-то на эти деньги сможет открыть свой бизнес.

Первый замглавы соцкомитета Совета Федерации Валерий Рязанский не поддерживает это предложение, так как считает, что нужно создать студенту возможность зарабатывать самостоятельно.