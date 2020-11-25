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25ноября
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сегодня, 13:54 1

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о «студенческом капитале»

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о «студенческом капитале»
Фото: starsity.ru

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о «студенческом капитале», пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Сергея Миронова.

Как говорится в проекте, каждому студенту планируется открывать персональный счет, получить деньги с которого можно будет только при наличии диплома. К окончанию учёбы у выпускника вуза накопится 500 тысяч рублей, у окончивших техникум — 250 тысяч.

Как говорит Миронов, «студенческий капитал» поможет молодёжи на время поисков работы, а кто-то на эти деньги сможет открыть свой бизнес.

Первый замглавы соцкомитета Совета Федерации Валерий Рязанский не поддерживает это предложение, так как считает, что нужно создать студенту возможность зарабатывать самостоятельно.

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#помощь #российская власть #студенты #финансы

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Комментарии
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  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    25 минут назад

    Платное образование лучше отмените . Не поступил-значит не поступил , иди работай .

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