Депутаты внесли в Госдуму законопроект о «студенческом капитале»
Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о «студенческом капитале», пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Сергея Миронова.
Как говорится в проекте, каждому студенту планируется открывать персональный счет, получить деньги с которого можно будет только при наличии диплома. К окончанию учёбы у выпускника вуза накопится 500 тысяч рублей, у окончивших техникум — 250 тысяч.
Как говорит Миронов, «студенческий капитал» поможет молодёжи на время поисков работы, а кто-то на эти деньги сможет открыть свой бизнес.
Первый замглавы соцкомитета Совета Федерации Валерий Рязанский не поддерживает это предложение, так как считает, что нужно создать студенту возможность зарабатывать самостоятельно.
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