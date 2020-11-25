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25ноября
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сегодня, 14:17 0

Синоптики зарегистрировали в Благовещенске новый погодный рекорд

Синоптики зарегистрировали в Благовещенске новый погодный рекорд
Фото: pixabay.com

Ночь с 23 на 24 ноября в Благовещенске стала самой тёплой с начала века. Температура была всего -7,5℃.

Такую же теплую ночь в ноябре регистрировали в прошлом веке. Температура в ночь на 24 ноября в 1932 году также держалась на отметке -7,5℃. Такая ночная температура — абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдений, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра в своём инстаграм-аккаунте.

Так порадовал нас тёплый атмосферный фронт. Он же приблизил к рекордному и дневной температурный фон. Вчера днём даже в далеких Сковородинском и Селемджинском районах отметили - 3℃...- 4℃. В целом по области температурный фон составил -1℃...- 7℃. А в некоторые южные районы ненадолго вернулись положительные температуры. Вчера в Благовещенском районе столбики термометров поднялись чуть выше нуля. В областном центре воздух прогрелся до +1,2℃. Максимальная температура воздуха для 24 ноября была в далеком 1916 году. Тогда столбик термометра показал +3,4℃.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал на этой неделе аномальное потепление в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Температура должна превысить норму на 2-7 градусов. Амурской области в прогнозе не было, но нам с погодой всё равно повезло.

Однако, по предварительным прогнозам специалистов Амурского гидрометцентра, со сменой воздушных потоков ожидается и понижение температуры. Внесёт свои корректировки и усиливающийся ветер. Осадков же до конца недели на большей территории области не предвидится.

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#жизнь #погода #природа

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