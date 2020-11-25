Минздрав Приамурья сообщил дополнительные номера горячей линии по COVID-19

Дозвониться специалистам с вопросами о коронавирусе в Приамурье станет проще.

Министерство здравоохранения Амурской области сообщило о введении дополнительных номеров горячей линии по вопросам распространения коронавирусной инфекции. Звонков от амурчан ждут по номерам телефонов: +7(914) 560-14-82, +7(914) 390-07-85, +7(914) 060-02-16.

Звонить по-прежнему можно и на номер 112: с марта этого года на горячей линии работает медицинский блок. Ежедневно с 8:00 до 20:00 медики принимают звонки в две смены.

Ранее у жителей Приамурья появилась возможность сообщать о контактах с больными коронавирусом через WhatsApp.

А в прокуратуре Амурской области работает горячая линия для приема обращений о нарушениях законодательства при осуществлении мероприятий, связанных с предотвращением распространения COVID-19.