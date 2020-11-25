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25ноября
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сегодня, 15:43 1

Минздрав Приамурья сообщил дополнительные номера горячей линии по COVID-19

Минздрав Приамурья сообщил дополнительные номера горячей линии по COVID-19
Фото: pixabay.com

Дозвониться специалистам с вопросами о коронавирусе в Приамурье станет проще.

Министерство здравоохранения Амурской области сообщило о введении дополнительных номеров горячей линии по вопросам распространения коронавирусной инфекции. Звонков от амурчан ждут по номерам телефонов: +7(914) 560-14-82, +7(914) 390-07-85, +7(914) 060-02-16.

Звонить по-прежнему можно и на номер 112: с марта этого года на горячей линии работает медицинский блок. Ежедневно с 8:00 до 20:00 медики принимают звонки в две смены.

Ранее у жителей Приамурья появилась возможность сообщать о контактах с больными коронавирусом через WhatsApp.

А в прокуратуре Амурской области работает горячая линия для приема обращений о нарушениях законодательства при осуществлении мероприятий, связанных с предотвращением распространения COVID-19.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    а вот интересно, когда врача нет 2 недели, это повод писать или звонить в прокуратуру?(

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