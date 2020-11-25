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сегодня, 12:59 0

Бизнесмен Евгений Лебедев получил от Елизаветы II титул барона

Бизнесмен Евгений Лебедев получил от Елизаветы II титул барона
Фото: news.myseldon.com

Британский предприниматель и издатель Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщает РБК.

Титул Лебедеву присвоила королева Елизавета II. Евгений Лебедев стал пожизненным пэром британской палаты лордов, куда его номинировал премьер-министр страны Борис Джонсон.

Сообщается, что титула он был удостоен за благотворительную деятельность и заслуги перед медиаиндустрией.

Евгений Лебедев — сын предпринимателя и бывшего сотрудника КГБ Александра Лебедева. Они с отцом являются владельцами изданий The Evening Standart и The Independent. Евгений организовывал несколько благотворительных акций в защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп, во время которых было собрано более 100 млн долларов.

На сайте британского парламента уже есть информация о лорде Лебедеве. с 19 ноября он принимает участие в заседаниях палаты лордов.

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#политика

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