Роспотребнадзор: COVID-19 с нами надолго

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В Роспотребнадзоре заявили, что от коронавируса не получится избавиться быстро. Специалисты прогнозируют ежегодное возвращение вируса в холода.

Специалисты предполагают, что людям предстоит бороться с коронавирусной инфекцией каждый год. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. Пик заболеваемости придётся на холодное время года.

По словам Поповой, COVID-19 отличается высоко выраженной сезонностью и перемещается в зависимости от сезона из Северного в Южное полушарие.

— Коронавирус, скорее всего, будет приходить каждый год, — отмечает глава ведомства.

В этом сезоне говорить об уходе инфекции до весны не стоит, пишут evo-rus.com.

Ранее эпидемиологи сравнили популяционный иммунитет к коронавирусу в регионах. А российские учёные выяснили, что больше 50 % тестов на COVID-19 ошибочны.