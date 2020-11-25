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25ноября
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сегодня, 13:32 0

Eщё 83 тысячи амурских работников должны выбрать формат трудовой книжки

Eщё 83 тысячи амурских работников должны выбрать формат трудовой книжки

В Амурской области уже 168 тысяч человек определились с форматом ведения трудовой книжки. Из них всего 18 тысяч работников предпочли электронный вариант бумажному. А ещё 83 тысячи работников должны сделать выбор до конца этого года.

— Работодатели должны были проинформировать сотрудников о праве выбора до 31 октября. Тем, кто выберет электронный формат, бумажную трудовую с записью о подаче заявления выдадут на руки. Бумажную книжку нужно сохранять, потому что в электронной версии фиксируются только данные с 2020 года, — сообщили в пресс-службе ПФР.

А для граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, сведения о работе сразу будут вестись в электронном виде. Сведения о трудовой деятельности можно получить на портале госуслуг, в бумажном виде у работодателя по последнему месту работы или в Пенсионном фонде, а также МФЦ.

— Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности. А вот сведения о приеме и увольнении сотрудников работодатели должны предоставлять в Пенсионный фонд в течение следующего рабочего дня после приказа. Для других кадровых мероприятий данные нужно предоставить не позднее 15 числа месяца, после отчётного, — сообщили в пресс-службе ПФР.

Напомним, что в конце октября ПФР направил уведомления о выборе формата книжки 6 733 руководителям организаций в Амурской области.

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#жизнь #работа

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