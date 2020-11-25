Природный парк в Благовещенском районе начали готовить к приему туристов в новогодние праздники

Фото: amuroopt.ru

Охотоведы центра охраны природы «Зейский» уже расчистили и залили каток на льду озера и до конца недели планируют начать установку большой горки. Будут в парке и лыжные туристические тропы, которые пройдут по живописным местам природного парка.

Новый природный парк «Зейский», расположенный в Благовещенском районе, занимает 3 652 гектара живописной территории. Для туристов проложены две экотропы с обзорными площадками, обеспечена круглогодичная рыбалка в местном водоеме и построены комфортабельные домики для отдыха. На обширной территории огороженного вольера для живущих в парке диких зверей создали условия, максимально приближенные к вольной лесной жизни, но без хищников и охотников, сообщает управление животного мира Амурской области.

Парк для приёма туристов заработал всего несколько лет назад, но уже пользуется популярностью. Бронировать места на новогодние праздники с проживанием на территории природного парка амурчане смогут уже с 1 декабря.

Об интересных туристических местах Приамурья сейчас снимают ролики строители космодрома Восточный. Молодая пара приехала в Амурскую область из Сибири, но в связи с закрытыми границами на YouTube-канале выкладывает видео о достопримечательностях нашей области.