Житель Тынды рассказал, как научился играть в хоккей на протезах и стал тренировать ребят

Житель Тынды Александр Арефьев получил серьёзные травмы в 10 лет. Но это не помешало ему встать на коньки, принимать участие в соревнованиях, а позже и вовсе стать тренером.

Историю спортсмена рассказали в пресс-службе правительства области.

Александр попал под поезд, в результате одной ноги не стало ниже колена, на другой сильно пострадала стопа.

— Врачи сказали не ходить, ждать, пока ноги заживут. Но к вечеру я уже стоял на протезе, а на следующий день гулял вокруг клиники. А через пять дней я уже бегал, прям бегал с мальчишками во дворе, — поделился воспоминаниями спортсмен.

Целеустремлённый парень решил заняться спортом и выбрал хоккей. Хоть было и сложно, но тренер не дал пасть духом, не отказался от мальчишки с особенностями, который так хотел играть в хоккей. А форму Саша старался надевать дома, не хотел чтобы ребята из команды узнали. Старался заниматься со всеми наравне, нередко через боль и слёзы.

— Тренер, Александр Петрович Гоман, мне говорит: «Ну, одевайся, парень!». Он мне давал форму, я одевался. Он зайдет – я отвернусь. Не подавал вида, что у меня что-то не так. Но потом, конечно, отправили на комиссию, там написали, что с ногами проблема. Но Александр Петрович не отказался от меня, — рассказал Арефьев.

Товарищи узнали про проблемы с ногами, только когда на одном из соревнований у Александра отстегнулся протез.

Молодой человек закончил спортивную школу и начал тренировать юных спортсменов. А однажды ему рассказали, что в Питере есть команда на протезах. После переговоров амурчанина позвали играть в команду «Петербургские лоси», созданную на базе «СКА». Они играли на чемпионате России, на международных соревнованиях, а позже стали бронзовыми призёрами Чемпионата мира.

— В сборную России входили игроки из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Клина и, представляете, из города Тында, — поделился спортсмен.

Позже финансирование команды прекратилось и временно с хоккеем пришлось завязать. Амурчанин вернулся в родной город, зарабатывал чем мог — грузчиком, водителем. В итоге стал тренером для юных хоккеистов.

— Тренирую четыре группы детей. Численность 55 человек. Мне очень нравится. Я люблю детей, и они ко мне тянутся. Мы ездим на турниры. Были у нас и вторые, и третьи, и четвертые места. Первых пока нет, но мы стараемся, — отметил тренер.