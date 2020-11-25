Уже в эти выходные благовещенцы смогут покататься на коньках в парке Дружбы

В парке Дружбы установили хоккейную коробку. Сейчас её заливают. Директор ОКЦ Надежда Багрова сообщила корреспонденту Амур.инфо, что покататься на коньках там можно будет уже в эти выходные.

Хоккейную коробку в парке Дружбы установили на льду озера. Сейчас её готовят для посетителей. В парке достаточно искусственного освещения, поэтому, по словам директора ОКЦ, приходить туда можно и вечером. Правда, проката нет. Благовещенцам нужно брать свои коньки.

Уже решено, как будет выглядеть парк в новогодние дни. Скоро там начнётся установка ели и ледяных фигур.