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25ноября
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сегодня, 13:12 1

Уже в эти выходные благовещенцы смогут покататься на коньках в парке Дружбы

Уже в эти выходные благовещенцы смогут покататься на коньках в парке Дружбы
Фото: @parkdrujby_blg

В парке Дружбы установили хоккейную коробку. Сейчас её заливают. Директор ОКЦ Надежда Багрова сообщила корреспонденту Амур.инфо, что покататься на коньках там можно будет уже в эти выходные.

Хоккейную коробку в парке Дружбы установили на льду озера. Сейчас её готовят для посетителей. В парке достаточно искусственного освещения, поэтому, по словам директора ОКЦ, приходить туда можно и вечером. Правда, проката нет. Благовещенцам нужно брать свои коньки.

Уже решено, как будет выглядеть парк в новогодние дни. Скоро там начнётся установка ели и ледяных фигур.

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#Новый год #отдых #природа #спорт

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    ну-у, Надежда Ивановна, респект и уважуха вам. Самый первый каток открыли в городе

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