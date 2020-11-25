Что делать при ЧС, прогнозы и новости: МЧС России выпустило специальное мобильное приложение (видео)

МЧС России разработало приложение для смартфонов и планшетов. Оно поможет сориентироваться в сложной ситуации. А ещё здесь можно проверить свои знания в сфере безопасности жизнедеятельности с помощью теста. Если нажать на неправильный ответ, пользователю объяснят ошибку.

— Пользователи смогут получать новости с помощью PUSH-сообщений. Здесь присылают новости происшествий в вашем городе, субъекте и во всей России. Тут есть телефоны оперативных служб, которые находятся рядом с пользователем, а также их подразделения на карте. В приложении даже есть «Мобильная приёмная» для официальных обращений и вопросов. А также здесь можно найти информацию о предоставляемых МЧС госуслугах, — рассказали корреспонденту Амур.инфо в ГУ МЧС России по Амурской области.

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