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25ноября
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сегодня, 12:38 0

Результаты переписи населения 2021 откроют для всех желающих

Результаты переписи населения 2021 откроют для всех желающих
Фото: admblag.ru

Результаты переписи населения 2021 года сделают доступными для всех. Информацию можно будет получить на специальном портале, рассказали в Амрустате.

— Перепись следующего года за счет цифровых технологий выйдет на беспрецедентный уровень открытости. Это будет уже не 19 томов как в 1979 году в режиме «для служебного пользования», а отдельный портал со всей информацией, наглядной визуализацией и выложенными базами микро данных, с которыми можно будет работать, — рассказал глава Росстата Павел Малкова на лекции для студентов в Уральском государственном экономическом университете.

При этом каких-то личных данных узнать не получится. Информацию полученную при переписи обработают на специальной BI-платформе. Каждый желающий сможет узнать обезличенные характеристики населения на любом участке карты. Информацию опубликуют на платформе в начале 2023 года.

Благовещенск уже готовится к переписи населения. Горожан попросили привести в порядок адресные таблички на домах и квартирах.

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#жизнь

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