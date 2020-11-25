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25ноября
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сегодня, 12:53 1

К следующему Новому году жителям Свободного представят обновлённый городской парк

К следующему Новому году жителям Свободного представят обновлённый городской парк
Фото: avatars.mds.yandex.net

Центр развития территорий Амурской области совместно с компанией «Центр пространственного развития» подготовили проект зимнего благоустройства городского парка в Свободном. Его собираются сделать более современным, правда, лишь к следующему Новому году. В этом году денег на модернизацию нет.

«Проектировщики считают городской парк Свободного очень перспективным местом, которое может стать центром для зимних активностей: катания на лыжах, горках, коньках, праздничных гуляний и просто спокойного отдыха среди снега и деревьев. Поэтому там хотят обустроить большой каток, лыжню вокруг всего парка, тёплое кафе и деревянный настил, поднятый над землёй. Всё это вокруг трёх ёлок — символа Нового года», – сообщает в своём инстаграм-аккаунте Центр развития территорий Амурской области.

Правда, увидеть всю эту красоту жители Свободного смогут лишь в декабре следующего года. В этом году модернизация парка не была предусмотрена в бюджете муниципалитета и Совет народных депутатов не поддержал выделение средств, предлагаемое администрацией Свободного.

Ранее в амурском городе уже заходила речь о модернизации парка отдыха. Тогда жителям был представлен проект с 30-метровым колесом обозрения, в котором будет кондиционер и отопление. Также в проект входили световые качели-кольца и led-скамейки.

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#дети #отдых #природа #Свободный

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Да, давно уж пора по-нормальному восстановить оставшейся единственный Парк в этом городе - старинный, открытый еще в 1913 году! Тем более, что в Свободном были в разное время УНИЧТОЖЕНЫ целых ЧЕТЫРЕ Парка (Сада) культуры и отдыха – Железнодорожный, Суражевский, Михайло-Чесноковский и при Доме офицеров! Просто невероятно! Очень печально за этот город моего детства!

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