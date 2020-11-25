К следующему Новому году жителям Свободного представят обновлённый городской парк

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Центр развития территорий Амурской области совместно с компанией «Центр пространственного развития» подготовили проект зимнего благоустройства городского парка в Свободном. Его собираются сделать более современным, правда, лишь к следующему Новому году. В этом году денег на модернизацию нет.

«Проектировщики считают городской парк Свободного очень перспективным местом, которое может стать центром для зимних активностей: катания на лыжах, горках, коньках, праздничных гуляний и просто спокойного отдыха среди снега и деревьев. Поэтому там хотят обустроить большой каток, лыжню вокруг всего парка, тёплое кафе и деревянный настил, поднятый над землёй. Всё это вокруг трёх ёлок — символа Нового года», – сообщает в своём инстаграм-аккаунте Центр развития территорий Амурской области.



Правда, увидеть всю эту красоту жители Свободного смогут лишь в декабре следующего года. В этом году модернизация парка не была предусмотрена в бюджете муниципалитета и Совет народных депутатов не поддержал выделение средств, предлагаемое администрацией Свободного.

Ранее в амурском городе уже заходила речь о модернизации парка отдыха. Тогда жителям был представлен проект с 30-метровым колесом обозрения, в котором будет кондиционер и отопление. Также в проект входили световые качели-кольца и led-скамейки.



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