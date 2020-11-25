Александр Вертинский продавал в Шанхае водку, чтобы заплатить за роды жены

Шансонье познакомился с 19-летней будущей женой Лидией Циргвава когда ему было уже 53 года. На свадьбе у Александра Вертинского гулял весь русскоязычный Шанхай.

Когда молодая жена забеременела, муж очень волновался и начал готовиться заранее. Вертинскому нужно было заплатить за роды жены в американском госпитале. Как рассказывает Марианна Вертинская, отец тогда начал первый в его жизни бизнес. Он ожидал, что будет дорожать водка, и купил пять больших бутылей, чтобы продать, когда цены взлетят.

Александр Вертинский мечтал вернуться в Советский Союз. Молотов подписал разрешение, когда Марианне было три месяца. И в разгар войны, в 1943 году они приехали в Москву.

После смерти певца в 1957 году его жене пришлось много работать. Марианна вспоминает, что мама делала костюмы для цирка и что-то оформляла на эстраде.

Только из-за того, что у вдовы не было доверенности, им отказались отдать заработанные Александром Вертинским деньги за последние два гастрольных месяца. Тогда Лидии пришлось всё продавать.

Как признаётся актриса, после смерти отца их жизнь резко изменилась. Ведь отец баловал и детей, и жену.

— Он как чувствовал, что его не будет – и не будет ничего, — пояснила Вертинская.